Беда Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1841 ст.
Сын: Беда Иван (Иоан) Емельянович
Отец ребёнка: Беда Емельян Феодорович
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FNVK-NXS : Wed Jun 05 21:29:27 UTC 2024), Entry for Иоан ... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1843 ст.
Отец ребёнка: Беда Емельян Феодорович
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FNP7-B38 : Wed Jun 05 22:01:11 UTC 2024), Entry for Елесе... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1844 ст.
Дочь: Загородняя (Беда) Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Беда Емельян Феодорович
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KX5S-83G : Wed Jun 05 22:21:54 UTC 2024), Entry for Анна ... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1847 ст.
Отец ребёнка: Беда Емельян Феодорович
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KF9K-NBJ : Wed Jun 05 23:03:49 UTC 2024), Entry for Стефа... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1849 ст.
Сын: Беда Порфирий Емельянович
Отец ребёнка: Беда Емельян Феодорович
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KBTJ-1V4 : Wed Jun 05 23:11:48 UTC 2024), Entry for Порфи... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1851 ст.
Дочь: Беда Пульхерия Емельяновна
Отец ребёнка: Беда Емельян Феодорович
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVSZ-176N : Wed Jun 05 23:34:15 UTC 2024), Entry for Пуль... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1854 ст.
Отец ребёнка: Беда Емельян Феодорович
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-QC9K-JD?cc=1503045&wc=XR2T-ZNL%3A158... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1858 ст.
Отец ребёнка: Беда Емельян Феодорович
Рождение ребёнка
04.01.1860 ст.
Отец ребёнка: Беда Емельян Феодорович
Рождение ребёнка
22.12.1862 ст.
Отец ребёнка: Беда Емельян Феодорович
Смерть
После 1896