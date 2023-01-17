Смирнова Татьяна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти07.07.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1925
Сын: Смирнов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Смирнов Петр Григорьевич
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
07.07.1940
Янаул, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан