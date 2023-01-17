Смирнова Татьяна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Татьяна Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

07.07.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЖС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1925

Сын: Смирнов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Григорьевич

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
07.07.1940
Янаул, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
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