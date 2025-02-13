Сибилева (Нужнова) Феона Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885
Восприемники: Андрей Петрович Нужнов казак Амурского поселка, казачья жена Анна Яковлевна Нужнова
Бракосочетание
04.11.1902
Свадьба 04.11.1902г. Хиония 17 лет -дочь Алексея Петровича Нужнова. жених Семён 18 лет -сын казака Тимофея Филипповича Сибилёва. Свидетели: Фёдор Филиппович Сибилёв, Дмитрий Александрович Нужнов, Анд... Показать все
Смерть
Неизвестно