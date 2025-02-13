Сибилева (Нужнова) Феона Алексеевна 01.01.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сибилева (Нужнова) Феона Алексеевна

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Место рождения

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885

Отец: Нужнов Алексей Петрович

Мать: Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Восприемники: Андрей Петрович Нужнов казак Амурского поселка, казачья жена Анна Яковлевна Нужнова
Бракосочетание
04.11.1902

Муж: Сибилёв Семён Тимофеевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Свадьба 04.11.1902г. Хиония 17 лет -дочь Алексея Петровича Нужнова. жених Семён 18 лет -сын казака Тимофея Филипповича Сибилёва. Свидетели: Фёдор Филиппович Сибилёв, Дмитрий Александрович Нужнов, Анд... Показать все
Смерть
Неизвестно

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