Зыцарь Агафия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Зыцарь Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Федосия Васильевна
Отец ребёнка: Зыцарь Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Зыцарь Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыцарь Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Зыцарь Василий Иванович
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно