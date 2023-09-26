Зыцарь Агафия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыцарь Агафия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Зыцарь Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Федосия Васильевна

Отец ребёнка: Зыцарь Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Зыцарь Федор Васильевич

Отец ребёнка: Зыцарь Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыцарь Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Зыцарь Василий Иванович

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
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