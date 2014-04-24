Змитрович Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змитрович Николай Иванович

Место рождения

город Глуск, Могилёвская область, Республика Беларусь

Дата рождения

02.02.1954

Дата смерти

24.04.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

город Глуск, Могилёвская область, Республика Беларусь
Рождение ребёнка
21.04.1983

Дочь: Гончарик Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Змитрович Валентина Александровна

Рождение ребёнка
28.05.1985

Дочь: Змитрович-Рамирез Елена Николаевна

Мать ребёнка: Змитрович Валентина Александровна

Смерть
24.04.2014
г. Солигорск, Минская область, Республика Беларусь
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