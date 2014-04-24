Змитрович Николай Иванович
Место рождениягород Глуск, Могилёвская область, Республика Беларусь
Дата рождения02.02.1954
Дата смерти24.04.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1954
город Глуск, Могилёвская область, Республика Беларусь
Рождение ребёнка
21.04.1983
Дочь: Гончарик Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Змитрович Валентина Александровна
Рождение ребёнка
28.05.1985
Дочь: Змитрович-Рамирез Елена Николаевна
Мать ребёнка: Змитрович Валентина Александровна
Смерть
24.04.2014
г. Солигорск, Минская область, Республика Беларусь