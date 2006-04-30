Волостных Серафим Егорович 10.01.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волостных Серафим Егорович

Место рождения

Лежайка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

10.01.1937

Дата смерти

30.04.2006

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Подольская Анна Егоровна

Лежайка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Образование
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.04.2006
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

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