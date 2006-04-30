Волостных Серафим Егорович
Место рождения
Дата рождения10.01.1937
Дата смерти30.04.2006
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Подольская Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Образование
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.04.2006
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край