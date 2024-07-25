Анна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Чистякова) Елизавета Иларионовна

Отец ребёнка: Чистяков Иларион Евсеевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Наталья Иларионовна

Отец ребёнка: Чистяков Иларион Евсеевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Чистяков Иларион Евсеевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Чистяков Александр Иларионович

Отец ребёнка: Чистяков Иларион Евсеевич

Смерть
Неизвестно

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