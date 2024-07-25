Анна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Чистякова) Елизавета Иларионовна
Отец ребёнка: Чистяков Иларион Евсеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Наталья Иларионовна
Отец ребёнка: Чистяков Иларион Евсеевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Чистяков Иларион Евсеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чистяков Александр Иларионович
Отец ребёнка: Чистяков Иларион Евсеевич
Смерть
Неизвестно