Брускова (Шебалдина) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брускова (Шебалдина) Галина Павловна

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

19.02.1936

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1936

Отец: Шебалдин Павел Николаевич

Мать: Богданова Софья Александровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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