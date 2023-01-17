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Брускова (Шебалдина) Галина Павловна
Брускова (Шебалдина) Галина Павловна
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Место рождения
Кинешма
, Кинешма, Ивановская область
Дата рождения
19.02.1936
Пол
Женский
Отец
Шебалдин Павел Николаевич
Мать
Богданова Софья Александровна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1936
Отец:
Шебалдин Павел Николаевич
Мать:
Богданова Софья Александровна
Кинешма
, Кинешма, Ивановская область
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