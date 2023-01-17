Великанов Аким Спиридонович
Место рожденияХутор Зеленовский, станица Раздорская-на - Медведице, Усть- Медведицкого округа, Войска Донского
Дата рождения1870
Дата смерти16.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Хутор Зеленовский, станица Раздорская-на - Медведице, Усть- Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Великанова Александра Исааковна
Хутор Зеленовский, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Великанова Александра Исааковна
Хутор Зеленовский, Усть- Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Великанова Александра Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Фекла Акимовна
Мать ребёнка: Великанова Александра Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Зеленовский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
16.06.1961
Хутор Грачи, Фроловский район, Волгоградская область