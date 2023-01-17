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Великанов Аким Спиридонович

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Место рождения

Хутор Зеленовский, станица Раздорская-на - Медведице, Усть- Медведицкого округа, Войска Донского

Дата рождения

1870

Дата смерти

16.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Хутор Зеленовский, станица Раздорская-на - Медведице, Усть- Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
1902

Сын: Великанов Иван Акимович

Мать ребёнка: Великанова Александра Исааковна

Хутор Зеленовский, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
1914

Сын: Великанов Иван Акимович

Мать ребёнка: Великанова Александра Исааковна

Хутор Зеленовский, Усть- Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Иосиф Акимович

Мать ребёнка: Великанова Александра Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Фекла Акимовна

Мать ребёнка: Великанова Александра Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великанова Александра Исааковна

Зеленовский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
16.06.1961
Хутор Грачи, Фроловский район, Волгоградская область
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