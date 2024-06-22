Волков Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Елизавета

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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