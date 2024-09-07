Гуляш Иннокентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуляш (Черных) Мария Никитична
Рождение ребёнка
29.01.1929
Дочь: Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна
Мать ребёнка: Гуляш (Черных) Мария Никитична
Рождение ребёнка
28.11.1939
Дочь: Шайдурова (Гуляш) Калерия
Мать ребёнка: Гуляш (Черных) Мария Никитична