Гуляш Иннокентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляш Иннокентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

1929 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляш (Черных) Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуляш (Черных) Мария Никитична

Рождение ребёнка
29.01.1929

Дочь: Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна

Мать ребёнка: Гуляш (Черных) Мария Никитична

Рождение ребёнка
28.11.1939

Дочь: Шайдурова (Гуляш) Калерия

Мать ребёнка: Гуляш (Черных) Мария Никитична

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