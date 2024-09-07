? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Обукова) Тамара

Отец ребёнка: Обуков Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обуков Александр

Отец ребёнка: Обуков Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обуков Николай

Отец ребёнка: Обуков Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обуков Валентин

Мы используем куки для улучшения работы сайта.