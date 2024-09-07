?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Обукова) Тамара
Отец ребёнка: Обуков Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обуков Александр
Отец ребёнка: Обуков Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обуков Николай
Отец ребёнка: Обуков Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обуков Валентин