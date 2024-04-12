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Щербина Карп Леонтиевич

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1865 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Щербина Леонтий Евтихивич

Мать: Анисия Андреева

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
12.12.1927

Дочь: Митропан Татьяна Карповна

Мать ребёнка: Щербина Ульяна Степановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербина Ульяна Степановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербина Ульяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербина Ульяна Степановна

Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
1943
Причина смерти: после ранения | Интернет
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