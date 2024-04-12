Щербина Карп Леонтиевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Щербина Леонтий Евтихивич
Мать: Анисия Андреева
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
12.12.1927
Дочь: Митропан Татьяна Карповна
Мать ребёнка: Щербина Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербина Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербина Ульяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
1943
Причина смерти: после ранения | Интернет