Долгинская Федора А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Долгинская) Нюра (Нюся) Алексеевна
Отец ребёнка: Долгинский Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгинский Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Долгинский Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валова (Долгинская) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Долгинский Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Долгинский Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Долгинский Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно