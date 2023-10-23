Долгинская Федора А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгинская Федора А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долгинская) Нюра (Нюся) Алексеевна

Отец ребёнка: Долгинский Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгинский Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Долгинский Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валова (Долгинская) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Долгинский Алексей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгинский Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Долгинский Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Долгинский Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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