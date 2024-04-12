(Гулимова) Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1789 по 1791
Дата смерти18.11.1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1789 по 1791
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1813 по 1828
Сын: Трофим Демидович
Отец ребёнка: Лариондемид Евфимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Гулимов) Анна Демидовна
Отец ребёнка: Лариондемид Евфимович
Смерть
18.11.1876