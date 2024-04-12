(Гулимова) Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гулимова) Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1789 по 1791

Дата смерти

18.11.1876

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1789 по 1791

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лариондемид Евфимович

Рождение ребёнка
С 1813 по 1828

Сын: Трофим Демидович

Отец ребёнка: Лариондемид Евфимович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Гулимов) Анна Демидовна

Отец ребёнка: Лариондемид Евфимович

Смерть
18.11.1876

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