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Мещеряков Петр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1917

Отец: Мещеряков Тимофей Васильевич

Мать: Мещерякова Дарья Ивановна

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