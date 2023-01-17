Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Харланова-Кондрашова Фекла Герасимовна
Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Харланов-Кондрашов Федот Герасимович
Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Харланова-Кондрашова Прасковья Герасимовна
Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно