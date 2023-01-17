Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Харланов-Кондрашов Самсон Евдокимович

Мать: Харланова-Кондрашова Пелагея Васильевна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Харланова-Кондрашова Фекла Герасимовна

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Евфросинья Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Харланов-Кондрашов Федот Герасимович

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Евфросинья Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Харланова-Кондрашова Прасковья Герасимовна

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Евфросинья Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Харланов-Кондрашов Филипп Герасимович

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Евфросинья Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова-Кондрашова Евфросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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