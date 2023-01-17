Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1915
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Андрей Степанович
Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно