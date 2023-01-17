Седакова (Англичанова) Дарья Семёновна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1982
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Англичанов Симеон Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1915
Дочь: Седакова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Седаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Седаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Седаков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982
Москва, город федерального значения Москва