Седакова (Англичанова) Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седакова (Англичанова) Дарья Семёновна

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Место рождения

Машутино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Англичанов Симеон Никитич

Мать: не указана

Машутино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1915

Дочь: Седакова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Седаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Седаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Седаков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седаков Василий Иванович

Смерть
1982
Москва, город федерального значения Москва
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