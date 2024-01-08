Ухова Федосья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1711 и 1712
Дата смертиОколо 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1727 и 1729
Муж: Ухов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1738
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
Между 1737 и 1740
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1748
Дочь: Стрелкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич
Смерть
Около 1750