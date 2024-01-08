Ухова Федосья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухова Федосья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1711 и 1712

Дата смерти

Около 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1703 и 1707 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1711 и 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1727 и 1729

Муж: Ухов Иван Ерофеевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1738

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1737 и 1740

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1748

Дочь: Стрелкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Ерофеевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
Около 1750
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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