Елдаев Беремелей Елдаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1666 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708 ст.
Сын: Беремелеев Явер Беремелеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712 ст.
Сын: Беремелеев Алей Беремелеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно