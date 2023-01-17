Елдаев Беремелей Елдаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елдаев Беремелей Елдаевич

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Место рождения

Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1666 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

رم
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1708 ст.

Сын: Беремелеев Явер Беремелеевич

Мать ребёнка: не указана

Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1712 ст.

Сын: Беремелеев Алей Беремелеевич

Мать ребёнка: не указана

Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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