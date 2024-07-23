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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ульяна Гавриловна
Отец ребёнка: Чуваш Гаврил Михайлов
с. Большая Таяба
МК 1764: Гаврила Михайлова дочь Ульяна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Орина (Ирина) Гавриловна
Отец ребёнка: Чуваш Гаврил Михайлов
с. Большая Таяба
МК 1780: Гаврилы Михайлова дочь Орина // В.: Данила Иванов