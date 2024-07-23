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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ульяна Гавриловна

Отец ребёнка: Чуваш Гаврил Михайлов

с. Большая Таяба
МК 1764: Гаврила Михайлова дочь Ульяна
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Орина (Ирина) Гавриловна

Отец ребёнка: Чуваш Гаврил Михайлов

с. Большая Таяба
МК 1780: Гаврилы Михайлова дочь Орина // В.: Данила Иванов

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