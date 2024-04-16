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Воробьев Игнат(ий) Еремеевич

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Место рождения

Земцово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.12.1884 ст.

Дата смерти

Около ?.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1884 ст.

Отец: Воробьев Еремей (Иеремий) Игнатов

Мать: Воробьева Дарья Евфимова

Земцово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.06.1910 ст.

Жена: Воробьева (Козлова) Степ(ф)анида Максимовна

Земцово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1912

Сын: Воробьев Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Воробьева (Козлова) Степ(ф)анида Максимовна

Земцово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1919

Сын: Воробьев Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Воробьева (Козлова) Степ(ф)анида Максимовна

Земцово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1925

Дочь: Константинова (Воробьева) Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Воробьева (Козлова) Степ(ф)анида Максимовна

Земцово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Около ?.10.1953
Земцово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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