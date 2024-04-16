Воробьев Игнат(ий) Еремеевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1884 ст.
Дата смертиОколо ?.10.1953
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1884 ст.
Бракосочетание
11.06.1910 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1912
Сын: Воробьев Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Воробьева (Козлова) Степ(ф)анида Максимовна
Рождение ребёнка
18.11.1919
Сын: Воробьев Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Воробьева (Козлова) Степ(ф)анида Максимовна
Рождение ребёнка
21.02.1925
Дочь: Константинова (Воробьева) Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Воробьева (Козлова) Степ(ф)анида Максимовна
Смерть
Около ?.10.1953