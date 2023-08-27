Осипова (Седова) Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1956
Отец: Седов Константин Иванович
Мать: Седова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
22.12.1980
Сын: Осипов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Осипов Владимир Александрович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.01.1982
Дочь: Осипова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Осипов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно