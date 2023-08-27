Осипова (Седова) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Седова) Ольга Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1956

Отец: Седов Константин Иванович

Мать: Седова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
22.12.1980

Сын: Осипов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Осипов Владимир Александрович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.01.1982

Дочь: Осипова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Осипов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Владимир Александрович

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