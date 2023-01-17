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(Кривоногова) Дарья Матвеевна
(Кривоногова) Дарья Матвеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Маторина) Агриппина
1870 г.р.
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1870
Дочь:
Агриппина
Отец ребёнка: не указан
Городищи
, Осеевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно
Громково
, Богородский, Московская область
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