(Кривоногова) Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кривоногова) Дарья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1870

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: не указан

Городищи, Осеевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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