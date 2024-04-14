Колобова (Баранова) Пелагея Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
В РС 1782 года - 20 лет. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взят... Показать все
Бракосочетание
До 1782
Лесково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно