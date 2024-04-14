Колобова (Баранова) Пелагея Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобова (Баранова) Пелагея Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

В РС 1782 года - 20 лет. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взят... Показать все
Бракосочетание
До 1782

Муж: Колобов Василий Антонович

Лесково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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