Резунов Леонид Николаевич
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929
Место жительства
С 1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1951
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Место жительства
По 1997
Смерть
1997