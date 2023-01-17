Резунов Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резунов Леонид Николаевич

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1929
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1951
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Место жительства
По 1997
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1997
Москва, город федерального значения Москва
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