Латунов / Латун Михаил Михайлович
Место рожденияСамарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
12.02.1878
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Неизвестно