анна георгиева
Место рождениядеревня поречье кудеверской волости
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: (егор)георгий семенов
Мать: гликерия васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: николай саввин
второй брак у анны и у павла(оба вдовые)
Бракосочетание
1901
Муж: павел гуриев
вторым браком оба
Рождение ребёнка
1902
Дочь: анастасия павлова
Отец ребёнка: павел гуриев
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1908
Сын: михаил павлов
Отец ребёнка: павел гуриев
Рождение ребёнка
1909
Дочь: екатерина павлова
Отец ребёнка: павел гуриев
Смерть
Неизвестно