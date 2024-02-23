анна георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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анна георгиева

Место рождения

деревня поречье кудеверской волости

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: (егор)георгий семенов

Мать: гликерия васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: николай саввин

второй брак у анны и у павла(оба вдовые)
Бракосочетание
1901

Муж: павел гуриев

вторым браком оба
Рождение ребёнка
1902

Дочь: анастасия павлова

Отец ребёнка: павел гуриев

Рождение ребёнка
1904

Дочь: параскева павлова

Отец ребёнка: павел гуриев

Рождение ребёнка
1905

Дочь: параскева павлова

Отец ребёнка: павел гуриев

Рождение ребёнка
1905

Дочь: параскева павлова

Отец ребёнка: павел гуриев

Рождение ребёнка
1908

Сын: михаил павлов

Отец ребёнка: павел гуриев

Рождение ребёнка
1909

Дочь: екатерина павлова

Отец ребёнка: павел гуриев

Смерть
Неизвестно

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