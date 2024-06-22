Солодянкина (Бухарина) Елена Николаевна 10.12.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Солодянкина (Бухарина) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1962

Отец: Бухарин Николай Григорьевич

Мать: Бухарина (Садакова) Галина Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Дмитрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
09.11.1993

Дочь: Солодянкина Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Солодянкин Дмитрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
07.09.1995

Дочь: Вайцехович (Солодянкина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Солодянкин Дмитрий Евгеньевич

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