Солодянкина (Бухарина) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1993
Дочь: Солодянкина Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Солодянкин Дмитрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
07.09.1995
Дочь: Вайцехович (Солодянкина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Солодянкин Дмитрий Евгеньевич