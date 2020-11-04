Катышев Дмитрий Агапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1951
Дата смерти04.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1951
Отец: Катышев Агап Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1974
Сын: Катышев Виталий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.11.2020