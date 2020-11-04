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Катышев Дмитрий Агапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1951

Дата смерти

04.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

1974 г.р.
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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1951

Отец: Катышев Агап Иванович

Мать: Катышева Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
24.06.1974

Сын: Катышев Виталий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.11.2020
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