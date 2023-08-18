Семёнов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Алексей

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1941

Дочь: Гумерова (Семёнова) Галина

Мать ребёнка: Семёнова (Мартынова) Вера

Рождение ребёнка
25.11.1944

Дочь: Александрина (Семёнова) Ираида

Мать ребёнка: Семёнова (Мартынова) Вера

Рождение ребёнка
24.05.1950

Дочь: Федотова (Семенова) Зоя

Мать ребёнка: Семёнова (Мартынова) Вера

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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