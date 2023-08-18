Семёнов Алексей
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1941
Дочь: Гумерова (Семёнова) Галина
Мать ребёнка: Семёнова (Мартынова) Вера
Рождение ребёнка
25.11.1944
Дочь: Александрина (Семёнова) Ираида
Мать ребёнка: Семёнова (Мартынова) Вера
Рождение ребёнка
24.05.1950
Дочь: Федотова (Семенова) Зоя
Мать ребёнка: Семёнова (Мартынова) Вера
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно