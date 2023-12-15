Пивоварова (Шманова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Шманова) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

вш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивоваров Виктор Митрофанович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Митрофан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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