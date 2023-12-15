Пивоварова (Шманова) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивоваров Виктор Митрофанович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пивоваров Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно