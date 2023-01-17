Андреев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Николай Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1884 по 1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1897 по 1930
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1930
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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