Корчагин Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1904
Сын: Корчагин Иоанн (Иван) Васильевич
Мать ребёнка: Корчагина Марина Никитична
Рождение ребёнка
26.04.1913
Сын: Корчагин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Корчагина Марина Никитична
Рождение ребёнка
26.04.1913
Сын: Корчагин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Корчагина Марина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно