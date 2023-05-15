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Корчагин Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Корчагин Матвей Игнатьевич

Мать: Корчагина Параскева Евграфовна

Рождение ребёнка
07.01.1904

Сын: Корчагин Иоанн (Иван) Васильевич

Мать ребёнка: Корчагина Марина Никитична

Рождение ребёнка
26.04.1913

Сын: Корчагин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Корчагина Марина Никитична

Рождение ребёнка
26.04.1913

Сын: Корчагин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Корчагина Марина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корчагина Марина Никитична

Смерть
Неизвестно
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