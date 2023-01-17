Черняев Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения04.01.1893
Дата смерти08.03.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
08.03.1916
Балтагузы, Минская область, Беларусь