Менделева Юлия Ароновна
Место рождения
Дата рождения29.09.1883
Дата смерти18.09.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896 по 1900
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Место жительства
С 1901 по 1912
Место жительства
С 1912 по 1921
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1922 по 1959
Смерть
18.09.1959