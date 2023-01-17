Менделева Юлия Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМенделева Юлия Ароновна

Менделева Юлия Ароновна

avatar

Место рождения

Стародуб, город Стародуб, Брянская область

Дата рождения

29.09.1883

Дата смерти

18.09.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Место жительства
С 1896 по 1900
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Место жительства
С 1901 по 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1912 по 1921
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1922 по 1959
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.09.1959
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close