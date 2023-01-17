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Дементий Петрович

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Место рождения

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1735

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Петр Ерофеевич

Мать: Дарья Никифоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1765

Сын: Афанасий Дементьевич

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Дементьевна

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Тимофей Дементьевич

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1777
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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