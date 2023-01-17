Дементий Петрович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Петр Ерофеевич
Мать: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Афанасий Дементьевич
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Дементьевна
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Тимофей Дементьевич
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1777