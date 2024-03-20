Дюпюи Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Reppmann Констанция Катерина Луиза
Мать ребёнка: Дюпюи Урожа
Москва, Россия
Рождение ребёнка
28.02.1828
Сын: Дюпюи Густав Константинович
Мать ребёнка: Дюпюи Урожа
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности