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Нугманов Файзулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1942

Дата смерти

06.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1942

Отец: Алдабергенов Нугман

Мать: Мырзагул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гулжан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джамиля

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаухар

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
06.02.2021
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