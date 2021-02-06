Нугманов Файзулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1942
Дата смерти06.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1942
Отец: Алдабергенов Нугман
Мать: Мырзагул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулжан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джамиля
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаухар
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
06.02.2021