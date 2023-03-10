Тибутев Даниил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1855
Дата смерти05.11.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1855
Рождение ребёнка
06.01.1876
Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
19.07.1877
Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
20.11.1880
Дочь: Пименова Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична
В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии за 1880 год имеется актовая запись за №74 о рождении у села Варыпаевки госпожи Киселевой временнообязанного к... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1883
Сын: Тибутев Антоний Данилович
Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Федорова Мария Даниловна
Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
24.07.1891
Дочь: Параскева Даниловна
Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична
ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.713.ЛЛ.141об-142.Актовая запись№54.
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тибутев Григорий Данилович
Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1917