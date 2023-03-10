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Тибутев Даниил Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1855

Дата смерти

05.11.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1855

Отец: Тибутев Никифор Филатович

Мать: Тибутева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1876

Сын: Тибутева Павел Данилович

Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична

Рождение ребёнка
19.07.1877

Сын: Тибутев Илья Данилович

Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична

Рождение ребёнка
20.11.1880

Дочь: Пименова Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична

В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии за 1880 год имеется актовая запись за №74 о рождении у села Варыпаевки госпожи Киселевой временнообязанного к... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1883

Сын: Тибутев Антоний Данилович

Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Федорова Мария Даниловна

Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична

Рождение ребёнка
24.07.1891

Дочь: Параскева Даниловна

Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична

ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.713.ЛЛ.141об-142.Актовая запись№54.
Рождение ребёнка
1893

Сын: Тибутев Григорий Данилович

Мать ребёнка: Тибутева Акулина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенофонтова Феодосья Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тибутева Акулина Ильинична

Смерть
05.11.1917
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