Савин Мина Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Мина Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1891

Сын: Савин Павел Минич

Мать ребёнка: Савина Антонина Николаевна

г. Киев Украина
Рождение ребёнка
29.03.1905

Дочь: Перцева Ольга Миновна

Мать ребёнка: Савина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабузан Татьяна Минична

Мать ребёнка: Савина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Александр Минич

Мать ребёнка: Савина Антонина Николаевна

Смерть
После 1938
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