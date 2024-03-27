Савин Мина Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1891
Сын: Савин Павел Минич
Мать ребёнка: Савина Антонина Николаевна
г. Киев Украина
Рождение ребёнка
29.03.1905
Дочь: Перцева Ольга Миновна
Мать ребёнка: Савина Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабузан Татьяна Минична
Мать ребёнка: Савина Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савина Антонина Николаевна
Смерть
После 1938