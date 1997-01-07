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Кукоев Георгий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1932

Дата смерти

07.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1932

Отец: Кукоев Александр Петрович

Мать: Андриенко Полина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукоева (Лебедева) Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
23.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукоева (Лебедева) Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
С 15.08.1970

Сын: Кукоев Николай Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.01.1997

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