Кукоев Георгий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1932
Дата смерти07.01.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукоева (Лебедева) Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
С 15.08.1970
Сын: Кукоев Николай Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.01.1997