Адигамов Фатих
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1944
Рождение ребёнка
16.06.1950
Мать ребёнка: Адигамова Салиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адигамов Фаткулла Фатихович
Мать ребёнка: Адигамова Салиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адигамов Мансур Фатихович
Мать ребёнка: Адигамова Салиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно