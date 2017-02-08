Темников Артем Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Артем Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2017

Отец: Темников Дмитрий Сергеевич

Мать: Темникова Александра Александровна

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