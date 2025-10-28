Анна Вычислено 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась Вычислено 1874

Супруги
Коллин Егор МихайловВычислено 1873 г.р.
Дети
Коллин Андрей Егорович12.10.1901 г.р.
Грибина (Коллина) Матрена ЕгороваНеизвестно г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коллин Егор Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коллин Михаил Егоров

Отец ребёнка: Коллин Егор Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коллин Григорий Егоров

Отец ребёнка: Коллин Егор Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибина (Коллина) Матрена Егорова

Отец ребёнка: Коллин Егор Михайлов

Рождение ребёнка
12.10.1901

Сын: Коллин Андрей Егорович

Отец ребёнка: Коллин Егор Михайлов

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.