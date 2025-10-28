Анна
женский, родилась Вычислено 1874
Супруги
Коллин Егор МихайловВычислено 1873 г.р.
Дети
Коллин Андрей Егорович12.10.1901 г.р.
Грибина (Коллина) Матрена ЕгороваНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коллин Егор Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коллин Михаил Егоров
Отец ребёнка: Коллин Егор Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коллин Егор Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибина (Коллина) Матрена Егорова
Отец ребёнка: Коллин Егор Михайлов
Рождение ребёнка
12.10.1901
Отец ребёнка: Коллин Егор Михайлов
Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область