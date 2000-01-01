Батина Наталья Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатина Наталья Леонидовна

Батина Наталья Леонидовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1978

Отец: Хозяшева Галина

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close