Ванютина Елизавета Фёдорова
женский, родилась До 1849
умерла Неизвестно
Супруги
Ванютин Григорий ИвановДо 1849 г.р.
Дети
(Ванютина) Настасья Григорьева01.01.1867 г.р.
Ванютин Сергей Григорьев01.07.1878 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1867
Дочь: (Ванютина) Настасья Григорьева
Отец ребёнка: Ванютин Григорий Иванов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1878
Отец ребёнка: Ванютин Григорий Иванов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно