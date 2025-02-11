Ванютина Елизавета Фёдорова До 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванютина Елизавета Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1849

умерла Неизвестно

Супруги
Ванютин Григорий ИвановДо 1849 г.р.
Дети
(Ванютина) Настасья Григорьева01.01.1867 г.р.
Ванютин Сергей Григорьев01.07.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванютин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
01.01.1867

Дочь: (Ванютина) Настасья Григорьева

Отец ребёнка: Ванютин Григорий Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.07.1878

Сын: Ванютин Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Ванютин Григорий Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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