Квашнин Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнин Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квашнин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квашнин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Ульяна Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муранова Вера Павловна

Мать ребёнка: Ульяна Фроловна

Смерть
Неизвестно
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