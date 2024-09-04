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Ошуев Филипп Андрианович

Место рождения

Окозино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ошуев Андриан Маркович

Мать: не указана

Окозино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Максимовна

Окозино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ошуева Мария Филипповна

Мать ребёнка: Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошуев Яков Филиппович

Мать ребёнка: Пелагея Максимовна

Смерть
Неизвестно

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